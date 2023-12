Bartoli: "Ecco il nostro luogo del cuore"

Dopo il grande annuncio, il progetto per la nuova casa della Pallacanestro Reggiana al Parco Innovazione viene svelato al grande pubblico.

È stato presentato ieri nella location Ruote da Sogno alla presenza dei vertici della società, oltre che delle autorità cittadine e regionali e dell’architetto Andrea Oliva, autore del progetto.

La nuova dimora biancorossa avrà sede nel Capannone 15A di quelle che un tempo erano le ex Officine Reggiane.

Una struttura che, per rendere l’idea soprattutto agli appassionati della palla a spicchi, sarà lunga come cinque campi da basket uno in fila all’altro e alta tre volte il PalaBigi. In totale 11mila metri quadri, di cui 6mila di superficie utile interna.

La presentazione di ieri ha seguito la firma dell’accordo preliminare di acquisizione, che era stato siglato la settimana scorsa con Stu Reggiane.

La nuova Casa Biancorossa vuole essere "un contenitore dove riunire tutta la nostra attività, dal minibasket alla prima squadra, il nostro luogo del cuore" ha spiegato la presidente di Pallacanestro Reggiana, Veronica Bartoli. La stessa parola ‘casa’ "per noi significa identità, un luogo del cuore – ha ribadito il direttore sportivo Filippo Barozzi –. Vogliamo essere inclusivi e non esclusivi. Sarebbe un sogno un domani ospitare altre società del territorio, federazioni ed eventi, per creare valore col territorio".

Un unico spazio in cui condividere la stessa mentalità, "per po-ter investire e avere una visione sul futuro" ha aggiunto Bartoli.

Il Parco Innovazione conta così un altro elemento di pregio nella sua rosa di iniziative, progetti e sedi di aziende di valore internazionale, che dalla bonifica delle Reggiane a oggi hanno portato una zona degradata e abbandonata a essere una delle più lanciate verso il futuro.

Le bonifiche territoriali sono in programma per l’inizio dell’estate 2024 e l’obiettivo è di iniziare i lavori a settembre prossimo, in coincidenza col festeggiamento dei primi 50 anni della società reggiana. Il cantiere dovrebbe durare circa 18 mesi.

All’interno dell’area, ha spiegato l’architetto Oliva, sono previsti tre campi regolamentari.

Il principale potrà ospitare fino a 500 spettatori e avrà anche una zona ristorantebar, negozi, un centro fisioterapico, una pa-lestra pubblica, gli uffici della società, una sala per convegni ed eventi, ovviamente gli spogliatoi ed una sala pesi privata. Tutto questo, su tre differenti livelli.

Un progetto "per certi versi visionario – sono le parole del sindaco Vecchi – con elementi di innovazione e di portata europea che ci rendono davvero orgogliosi".

"Credo che i soci biancorossi – ha detto invece Giammaria Manghi, in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna – rafforzino una proposta sportiva complessiva, intraprendendo un’esperienza di questo tipo, che sicuramente dà lustro a Reggio Emilia e alla nostra regione".