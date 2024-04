Baseart Pisaurum ospita Ferentino, sfida cruciale per i play In Silver. Loreto e Bramante pronte per i play In Gold.

Domani alle 18 al PalaMegabox la Baseart Pisaurum ospita il Ferentino per i play In Silver. "Ferentino punta decisamente alla seconda posizione per poter approdare al playoff finali – avverte coach Maurizio Surico –. L’ala piccola Rullo, un passato a Siena e Pistoia, il pivot Bisconti, ex A2, la guardia Ciarpella, ex Motegranaro e Civitanova, unitamente ad un altro veterano come Marco Rossi, ex A2, e l’ala grande Polselli formano la spina dorsale di un complesso competitivo. Ovviamente non troveranno disco verde ma bensì una squadra che onorerà fino alla fine questo campionato di B2 che ha visto portare alla ribalta diversi nostri ragazzi".

L’Italservice Loreto gioca i play In Gold domenica alle 18 a Roma contro Fiumicino. "Vogliamo rifarci dopo la dolorosa sconfitta casalinga con Roma – sottolinea coach Stefano Foglietti –. Gli avversari di turno sono ancora a zero punti, ma hanno cambiato allenatore e sicuramente ci sarà una scossa. Ci aspettiamo una gara tosta, noi dobbiamo giocare con attenzione e con la voglia di riscattarci.

Domenica alle 18 il Bramante (foto) per i play In Gold è di scena a Valdiceppo Perugia: "E’ un campo difficile contro un avversario ostico che ha battuto Senigallia e messo in seria difficoltà tutti nel girone di andata. Una squadra molto aggressiva e intensa soprattutto in casa. Stiamo cercando di lavorare in allenamento al meglio per arrivare pronti all’impegno di domenica. Fare risultato in trasferta non è facile, ma dobbiamo provare a fare un altro passo avanti soprattutto mentalmente per vincere questa partita che avrebbe un peso specifico notevole".

Beatrice Terenzi