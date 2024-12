Baskérs Forlimpopoli dominano Stamura Ancona 115-72, decimo successo consecutivo

Tutto facile per i Baskérs Forlimpopoli che, da pronostico, battono nettamente la Stamura Ancona 115-72 (33-18; 56-38; 90-54): è il decimo successo consecutivo con conseguente conferma in vetta in vista del derby del prossimo weekend contro gli Angels Santarcangelo, anche loro al decimo centro battendo 74-65 Fossombrone.

Basta appena un quarto ai forlimpopolesi per direzionare il match: i siluri di Gabriele Fin e un solido Lorenzo Brighi portano il divario già oltre la doppia cifra al 6’ (21-9), mentre Ancona mostra tutte le sue difficoltà. Nel secondo quarto Matteo Virgili (migliore dei suoi con 18 punti) dà abbrivio ai marchigiani, anche se dall’altra parte un positivo Jonas Bracci tiene gli ospiti alla distanza. Dopo l’intervallo, non c’è mai partita: i Baskérs allargano le rotazioni, ma nonostante questo gli ospiti continuano ad affondare fino al -43 finale.

Chemifarma Baskérs: Bocchini, Brighi A. 9, Galletti 2, Ruscelli 11, Sampieri 10, Rossi 15, Grassi ne, Baldisserri 8, Brighi L. 13, Fin 13, Bracci M. 14, Bracci J. 20. All. Tumidei.