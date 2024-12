Basket serie c. Castelnovo Monti, sgambetta la capolista!

Posticipo casalingo per l’LG Competition Castelnovo Monti (16), che chiude il programma della penultima d’andata di Serie C ospitando alle 17 la capolista CMO Ozzano (22). Gli appenninici (nella foto coach Giuseppe Vozza), terzi in classifica, confidano nel fattore campo per fermare la marcia dei bolognesi, autori finora di una stagione perfetta fatta da 11 successi in altrettante gare finora disputate: per farlo dovranno "bucare" la retroguardia avversaria, che in trasferta concede appena 64 punti di media agli avversari, scatenando i vari Rossi, Liepins e Reale. Dall’altra parte occhio a Folli (14,8 punti per gara) e Carnovali (14,2). Dirigono l’incontro Saraceni e Vaccarella di Bologna.

L’anticipo – In Divisione Regionale 1 non riesce a ritrovare la vittoria la Pallacanestro Reggiolo (10), sconfitta 71-66 a Medolla (10) e agganciata dai modenesi in classifica. Il quarto stop di fila del quintetto di coach Freddi arriva al termine di una gara equilibrata, con vantaggi minimi da una parte e dall’altro: i biancorossi sono sotto di 3 lunghezze a metà gara, ma non riescono a rientrare nonostante i 13 punti a testa di Neri e Righi, in doppia cifra al pari di El Ibrahimi (11).