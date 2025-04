Baskérs Forlimpopoli: Vittoria numero 25 contro Urbania al PalaDimensioneVending

Arriva la vittoria numero venticinque per i Baskérs Forlimpopoli che, al PalaDimensioneVending, battono anche Urbania, risultato 64-55 (22-16; 40-31; 53-35). La gara parte bene per Forlimpopoli, che subito si porta avanti nel punteggio trascinata da un solido Jonas Bracci, ma con un ispirato Di Francesco gli ospiti si mantengono sempre in scia. Nel secondo quarto, ancora una volta, i Baskérs tentano il nuovo allungo sulle ali di un arrembante Gabriele Rossi, ma i marchigiani provano a tenere il colpo.

Così, si arriva all’intervallo sul +9 dei locali, ma, come spesso accade, è dopo la pausa lunga che i ragazzi di coach Tumidei spaccano il match: una difesa rocciosa concede appena quattro punti in 10’, mentre l’attacco continua a martellare portando il divario ben oltre la doppia cifra. Nell’ultimo quarto, Urbania cerca di risalire, ma Forlimpopoli resiste e conquista così la vittoria che porta gli artusiani ad un passo dall’en plein.

Chemifarma Baskérs: Bocchini ne, Brighi A. 9, Galletti, Ruscelli 3, Sampieri, Rossi 20, Lombini, Baldisserri, Brighi L. 7, Fin 5, Bracci M. 5, Bracci J. 15. All. Tumidei.

Valerio Rustignoli