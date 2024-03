Basket 1ª divisione. Landini Lerici travolge 106-74 il ’fanalino’ Loano La Gino Landini Lerici vince 106-74 contro Loano in Divisione regionale 1 di Basket. Coach Ricci elogia la squadra per la reazione positiva. Altri risultati e classifica aggiornata. Golfo dei Poeti gioca stasera in Divisione regionale 2.