Arriva il riscatto per i Dragons. I rossoblù di Marco Pinelli agguantano al quinto posto nella poule play off di serie C maschile proprio Enic Pino Firenze, battendola per 93-80 a domicilio, e la superano nella differenza canestri, visto che all’andata i biancorossi violarono la Toscanini con 5 punti di scarto. La gara dimostra fin dall’inizio la voglia di far bene da parte della Sibe Gruppo AF Prato. Pronti-via e subito 0-6 con la doppia tripla di un ispiratissimo Francesco Forti. Forzieri accorcia dalla distanza (11-14 al 4’) e Santin poco dopo porta a -1 i padroni di casa (15-16). Il sorpasso arriva al 9’ con il canestro di Landi e il primo quarto termina in parità (24-24). Il break decisivo arriva negli ultimi 3’30’’ del secondo quarto: dal 38-38 si vola fino al 38-45 con un Casella subito in doppia cifra. A riposo lungo i fiorentini sono sotto 39-51. Al rientro in campo dagli spogliatoi non cambia lo spartito con Casella a quota 29 dopo 30’ (quasi un punto ogni 60 secondi). Castelli, che all’andata aveva fatto la differenza per il Pino Firenze, esce per falli dopo un tecnico rimediato ad inizio ripresa. Nell’ultimo quarto Firenze prova ad accorciare, ma i Dragons rispondono presente, conducendo anche con oltre 20 punti di margine (68-91 al 25’11). Casella top scorer con un punto a minuto (31 con 31’57’’ giocati).

La stagione per i Dragons si chiuderà domenica prossima alle Toscanini alle 18, contro Sancat Firenze. "Partita giusta, ben interpretata e giocata con attenzione e con il dovuto metodo e criterio per come era stata preparata. Il gruppo è stato capace di creare le condizioni per fare una prestazione al livello che ci compete – commenta coach Pinelli, allenatore dei Dragons -. Molto positivo è stato vedere la squadra che ha difeso insieme, che si è passata il pallone distribuendosi con intelligenza le responsabilità e che ha capito come sfruttare i vantaggi che si sono creati nel corso della partita". Ecco il tabellino della Sibe Gruppo AF Prato: Manfredini 7, Geromin, Magni 12, Artioli 6, Berni 15, Casella 31, Smecca ne, Salvadori 13, Staino ne, Forti 9, Settesoldi. Coach: Pinelli.

L. M.