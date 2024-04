Come da tradizione, anche quest’anno il Basket femminile Pontedera ha partecipato al Torneo di Pasqua di Pesaro Ciao Rudy, torneo che vede impegnate moltissime squadre a livello giovanile provenienti da tutta Italia. La B.F. Pontedera era presente con le squadre Under 15, Under 17 ed Under 19. Le under 17, guidate da Fabrizio Simonini e dalle assistenti Giulia Garbini e Aurora Benedetti, hanno vinto il titolo, aggiudicandosi il primo posto in finale contro Padova: "Siamo andate a Pesaro con l’idea di divertirci e consolidare il gruppo squadra – racconta il coach – penso che le ragazze ci siano riuscite sia fuori dal campo che sul parquet". Queste le ragazze: Vittoria Crecchi, Olga Salvadori, Giulia Filippi, Veronica Conforti, Matilde Volpi, Angelica Sbrana, Bianca Marsili, Alessia Simonini, Azzurra Rossi, Soda Samb, Chiara Pancrazi, Francesca Ricchi, Margherita Cioni, Ginevra Tagliagambe, Ludovica Zanobini, Vittoria Malacarne.