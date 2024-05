Basket. A Castelfranco il ’Trofeo Bper’

Tutto pronto a Castelfranco Emilia per l’edizione 2024 del Trofeo ’Bper Banca’, manifestazione giovanile organizzata dalla società bianco-verde del Basket Castelfranco. Da questa mattina, per poi proseguire con il secondo step domenica 9 giugno, Pala ’Reggiani’ di via Magenta, e ’Le Cupole’ di via Palestro ospiteranno nove società che, con le proprie ’cantere’, si daranno battaglia in cinque categorie: Under 13, Under 14, Under 15, Under 17, Under 19. Si comincia, dunque, quest’oggi (in campo Under 14 ed Under 19), con le semifinali in programma alle ore 10 e 12 mentre, dopo la pausa pranzo, si svolgeranno le finali previste per le ore 15 e 17. Prenderanno parte all’evento Basket Castelfranco Emilia, Francesco Francia Pallacanestro Zola Predosa, Universal Basket Modena, Benedetto Cento, Pallacanestro Team Medolla, Pallacanestro San Giorgio di Piano, Progresso Happy Basket, Diablos Basket Sant’Agata Bolognese e Peperoncino Libertas Basket Castello D’Argile. Premi per le squadre.

Davide Ceglia