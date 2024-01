Basket a1 donne. E-Work a Ragusa, un fastidio di Coppa

L’E-Work è impegnata alle 19.30 sul campo della Nuova Air Service Ragusa, primo turno di Coppa Italia, match a cui le faentine avrebbero volentieri fatto a meno. Sia per la cifra sborsata per questo viaggio aereo fuori programma, sia perché in caso di una improbabile vittoria (lo scorso 20 dicembre le siciliane si imposero in casa con un netto 94-64) domenica l’avversario sarebbe la Virtus Bologna e dunque non ci sarebbero speranze, ma soprattutto perché l’attenzione della squadra è rivolta a domenica 14 quando riprenderà il campionato e al PalaBubani arriverà Brescia, match da vincere ad ogni costo. "Affrontiamo questa partita con la testa già rivolta al girone di ritorno e senza nessuno stress legato risultato – sottolinea coach Paolo Seletti –, dovrà solo servirci per arrivare pronti alla ripresa del campionato".