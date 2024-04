Basket a1 donne. E-Work a Sassari in vista dei playout con Milano

Obiettivo playout. L’E-Work è attesa domenica dalla trasferta a Sassari, ultimo impegno di regular season visto che il 21 osserverà un turno di riposo, ma tutto il lavoro di coach Seletti e dello staff è finalizzato alla prima sfida degli spareggi salvezza che si giocherà con tutta probabilità domenica 28 contro Milano al PalaBubani. La squadra sta recuperando tutte le giocatrici assenti sabato scorso con Roma, ma per nessuna di loro si affretteranno i tempi di rientro. Da ieri è ritornata ad allenarsi Niemojewska, assente con le capitoline per una otite e abile e arruolata per Sassari, mentre Dixon sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare dal piccolo stiramento muscolare alla coscia destra e in settimana avrà una ecografia di controllo. Le chance di vederla in Sardegna sono minime. Quasi certa è l’assenza di Spinellii, fermata nello scorso week a scopo precauzionale per problemi al ginocchio operato due volte nelle ultime stagioni. L’ala svolgerà per tutta settimana fisioterapia e si allenerà a ritmi blandi e dunque la rivedremo con Milano. Ieri intanto è rientrata in gruppo Grande, convocata al raduno della nazionale Under 18 tenutosi ad inizio settimana a Cervia. Se Faenza sta lavorando con la mente proiettata al futuro, la stessa cosa la stanno facendo le altre squadre che disputeranno i playout, perché ormai lo scenario della bassa classifica è delineato. L’E-Work è certa dell’undicesimo posto e dietro di lei ci sono Milano e Battipaglia a pari punti, con le lombarde che hanno il doppio confronto a favore. Difficile che le campane possano effettuare il sorpasso dovendo giocare a Schio e in casa con Ragusa o che Milano allunghi avendo Ragusa in trasferta e Schio in casa. La prima a sperare che non ci siano novità è proprio Faenza, perché Milano è un’avversaria migliore di Battipaglia.

Luca Del Favero