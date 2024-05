Forlì-Trieste, Martino non molla: "È ancora lunga, la reazione ci sarà"

Lasciarsi alle spalle il match di domenica e ripartire. È questo l’imperativo della Pallacanestro 2.015 in vista di gara2 di questa sera contro Trieste (palla a due alle ore 20.30 all’Unieuro Arena). I biancorossi hanno un solo risultato a disposizione e, per raggiungere la vittoria, servirà un netto e repentino cambio di rotta. "Gara1 non è stata ovviamente la partita che avremmo voluto disputare – sono le parole di coach Antimo Martino alla vigilia –. Dobbiamo resettare e presentarci al secondo appuntamento con grande determinazione e concentrazione. Trieste è stata autrice di una grande prestazione e avevamo messo in preventivo le difficoltà che avremmo potuto incontrare. Ma c’è la grande convinzione di poter subito disputare una partita diversa, supportati da quello che questa squadra ha mostrato durante la stagione".

La settimana di avvicinamento alla semifinale playoff non è di certo stata delle più semplici. Anzi, ha piovuto sul bagnato, poiché, come non bastasse il ko di Allen, pure Zampini e Johnson hanno vissuto giornate complicate. Federico ha saltato alcuni allenamenti della scorsa settimana a causa di un problema muscolare, mentre Xavier ha fatto i conti con un virus gastrointestinale. Entrambi hanno poi giocato ma, in particolar modo l’esterno, evidentemente sotto tono.

Ciononostante, Martino lancia il grido di battaglia: "Anche nelle difficoltà abbiamo dimostrato di saper trovare una soluzione, reagendo a ogni avversità. A maggior ragione nei playoff, quando ogni gara va affrontata singolarmente. Non dobbiamo lasciarci condizionare dal primo ko. La serie è ancora lunga e sono convinto che la squadra avrà una reazione. Siamo nelle condizioni di poterlo fare. Lo dobbiamo fare per noi stessi, per quello che abbiamo fatto sinora e soprattutto per i nostri tifosi, che domenica ci hanno supportato calorosamente per tutta la partita".

Simone Casadei