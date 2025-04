Basket a1 donne. Fondren, domani la risonanza al ginocchio

Quando la Sfortuna mette in secondo piano un -52 subito nei playoff. La grande beffa avuta dall’E-Work nella prima sfida con Venezia è stato l’infortunio al ginocchio di Fondren che con tutta probabilità la terrà fuori domenica nella seconda sfida al PalaBubani (palla a due ore 18). La playmaker ha rimediato un violento colpo al ginocchio destro dopo una caduta in una normale azione di gioco senza subire nessun contatto e torsioni dell’arto, venendo portata fuori dal campo in lacrime. Le sue condizioni sono per fortuna migliorate, ma il responso definitivo lo darà la risonanza magnetica alla quale si sottoporrà domani. Chissà che non riesca a recuperare a tempo di record per salutare i suoi tifosi. La sua assenza renderebbe il match ancora più a senso unico, perché mercoledì quando è uscita dal campo al 25’, il punteggio era 56-28 per Venezia e tutti i punti delle faentine erano in qualche modo passati dalle sue mani poi è avvenuto il tracollo. Roumy non può da sola reggere il peso dell’attacco, intanto perché resta l’unico terminale pericoloso e sarebbe marcata con grande cura. È un vero peccato che nell’ultima gara della stagione, Faenza rischi un altro pesantissimo passivo, ma quello che sta accadendo nei playoff non cancella quanto di buono è stato fatto in stagione.

Luca Del Favero