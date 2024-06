Basket A1 donne. L’ala 2002 Leonardi nel mirino dell’E-Work

L’E-Work è pronta a calare un tris di giovani italiane per rinforzare la panchina. Nelle mire della dirigenza sono finite Francesca Leonardi (foto), ala del 2002 di 188 cm fresca di promozione in A1 con Derthona (e la pivot Amy Jakpa (2004 nella scorsa stagione a Moncalieri ), preferita a Francesca Grande, che sarebbero i cambi delle lunghe insieme a Fantini. Nel reparto esterne, che al momento annovera la sola Rachele Porcu, Emilie Brzonova (2004), reduce dalla stagione in A2 alla Stella Azzurra Roma, è la favorita, ma potrebbe esserle preferita la 22enne Anna Turel, promossa con l’Alpo Villafranca. Come undicesima potrebbe arrivare Sara Ronchi, talento del 2002 che Seletti ha allenato a Costa Masnaga e nell’ultimo campionato ad Udine, reduce da un infortunio al crociato occorsole a dicembre.

Luca Del Favero