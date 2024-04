Basket a1 donne: ore 20 alla segafredo arena. V nera, con Ragusa scattano i quarti. Coach Vincent: "Lotteremo fino in fondo»

Prima sfida per la Virtus. In gara-uno dei quarti, Cecilia Zandalasini e compagne sfidano, alle 20 alla Segafredo Arena, Ragusa. Due ex: Chiara Consolini, oggi bianconera e Lino Lardo, sulla panchina siciliana. "Comincia un periodo in cui siamo chiamati a vincere, cosa che non è mai semplice – sottolinea coach Pierre Vincent –. Bisogna pensare partita dopo partita. Dobbiamo lottare insieme fino alla fine".

Il tecnico analizza le rivali. "Sarà la quarta sfida con Ragusa, sotto canestro ha giocatrici fisiche e pericolose. Play veloci e guardie che tirano e difendono bene". Di nuovo Virtus-Ragusa, come nella prima giornata, con il 73-67 per le bianconere al PalaRomare di Schio nell’Opening Day, 60-69 a Ragusa il 14 gennaio, inframezzate dal 67-76 della Segafredo Arena a favore della Passalacqua il 7 gennaio con la delusione dell’eliminazione nei quarti di Coppa Italia. La biglietteria per gara-uno, prezzi contenuti (5 euro intero, 2,50 under 18), sarà aperta nei punti vendita e sul sito Vivaticket e a Casa Virtus. Direzione affidata a Vita, Barbiero e Lanciotti.

Le altre gare: Venezia-Roma, Campobasso-Geas Sesto San Giovanni, Schio-San Martino di Lupari (playoff). Brixia-Milano e Faenza-Battipaglia (playout).

Filippo Mazzoni