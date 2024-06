Basket A1 donne Roster già completo. Reichert più Jackson. E-Work ha le sue Usa

L’E-Work completa il roster a tempo di record e può già pensare al raduno di agosto. Le faentine hanno ufficializzato ieri la tedesca Marie Reichert (a destra) e scelto la pivot statunitense che sarà Angel Jackson (a sinistra), rookie classe 2001 proveniente dal college di Jackson State dove ha militato dopo essere stata all’USC Trojans. Un prospetto molto interessante che ha sempre fatto bene a livello universitario tanto da essere scelta quest’anno nel draft delle Las Vegas Aces nella WNBA ed infatti c’è molta curiosità nel vederla all’opera per la prima volta in un campionato seniores. Jackson, nativa di Richmond, è una pivot di buon impatto fisico ed è brava a far valere i suoi 198 cm e i muscoli sotto canestro. La speranza è che ripercorra le orme di Dixon, accasatasi in Francia con un contratto che le farà percepire il quadruplo di quello che prendeva a Faenza. Con la sua connazionale Cornelia Fondren formerà un inedito asse play-pivot che dovrà garantire alle manfrede la salvezza. Fondren ha invece esperienza in Europa avendo giocato in Olanda e in Francia (arriva dal Cavigal Nizza, seconda divisione transalpina) e dall’alto dei suoi 31 anni sarà la più ‘anziana’ del gruppo, dovendo portare la grande esperienza maturata, in un roster giovanissimo che avrà l’età media di soli 21 anni. Le due statunitensi saranno ufficializzate nei prossimi giorni insieme alla playguardia Emilie Brzonova, ceca di nascita ma italiana di formazione cestistica poi arriverà una lunga giovane che farà la dodicesima e si dividerà tra A1 e serie B. Sotto i riflettori va però Reichert, ala grande del 2001 che ha già una lunga esperienza nonostante abbia soltanto 23 anni. Intanto si preannuncia un terremoto nel campionato di A1 dopo la rinuncia della Virtus Bologna che si aggiunge a quella di Ragusa, che ha deciso di riposizionarsi in A2. Se anche Roma dovesse abbandonare, scenario che molti addetti ai lavori danno per certo, il torneo avrebbe soltanto undici partecipanti e sarà necessario un ripescaggio che dovrebbe toccare ad Udine, sconfitta nelle finali playoff di A2 come San Giovanni Valdano.

Luca Del Favero