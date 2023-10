Basket a1. E-Work, Tagliamento out tre settimane

Ci ha pensato la sfortuna a rovinare il momento positivo dell’E-Work. Marzia Tagliamento dovrà stare ferma per circa tre settimane a causa di una piccola frattura al radio del braccio destro riportata dopo 14 minuti della partita con Venezia domenica scorsa, a seguito di una caduta dopo un normale scontro di gioco. L’ala salterà la delicata gara casalinga di sabato con Battipaglia (e per fortuna potrà sfruttare la pausa della nazionale, rientrando presumibilmente domenica 26 novembre a Campobasso o magari venerdì 17 in casa con Schio, quando riprenderà il campionato). Una simile tegola toglierà a coach Seletti una pedina fondamentale capace di segnare canestri nei momenti decisivi.