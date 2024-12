Basket A1 femminile. E-Work, la beffa della Coppa Italia. Senza riposo nelle vacanze

L’E-Work è matematicamente qualificata ai preliminari di Coppa Italia, ma c’è ben poco da essere felici, perché la formula e il calendario studiati sono l’ennesimo ‘autocanestro’ della Lega Basket Femminile. Le prime due della classe al termine dell’andata, Venezia e Schio, accederanno direttamente alla final four di febbraio, mentre le classificate dal terzo al decimo posto (solo l’ultima resterà ferma) disputeranno due turni preliminari ad eliminazione diretta sul campo delle migliori classificate per decidere le altre due semifinaliste. Il problema è che si giocherà il 29 dicembre e il 5 gennaio, non dando quindi mai la possibilità ai club di far ritornare negli Stati Uniti le loro giocatrici per rivedere i familiari e almeno una settimana di riposo alle giocatrici, perché l’ultimo impegno del campionato sarà domenica 22 dicembre. L’E-Work potrebbe inoltre avere una ulteriore beffa, perché potrebbe incrociare Sassari e dunque dovrebbe spendere circa cinquemila euro per la trasferta e cercare i voli all’ultimo momento durante le vacanze natalizie. Stesso scenario capitato lo scorso anno quando andò a Ragusa.

La domanda, come si dice, sorge spontanea: in un campionato con soltanto 22 giornate e che termina il 30 marzo, per quale motivo non sono stati scelti due week end per far disputare i turni preliminari, facendo così terminare la regular season a metà aprile come sarebbe dovuto accadere se ci fossero state 14 squadre?

Intanto continua la marcia di avvicinamento dell’E-Work alla trasferta di Campobasso di domenica (ieri le molisane hanno perso a sorpresa con San Martino di Lupari nel recupero 69-75) dove ci sarà Franceschelli, che ritornerà a svolgere allenamenti ‘di contatto’ da domani dopo aver superato i problemi muscolari.

Classifica: Venezia 16; Schio 14; Castelnuovo Scrivia* 12; Campobasso e Sesto San Giovanni 10; Sassari 8; Faenza 6; Brescia, San Martino di Lupari e Battipaglia* 4; Villafranca 2. * devono ancora riposare

Luca Del Favero