Basket a1 femminile. Il Sanga va a Schio: serve un’impresa. E intanto rescinde con Turkevichus

Ostacolo impossibile per il Repower Sanga Milano che questa sera alle 19.30 proverà a fare l’impresa sul campo della fortissima Famila Schio. Le scledensi si trovano al secondo posto in classifica con una sola sconfitta, dall’altra parte le “orange“ stanno attraversando un pessimo momento tra cambi di giocatrici e sconfitte in serie che, ora, sono arrivate a 8 consecutive. Le milanesi, dopo aver sostituito Pellington con Vintsilaiou, ora hanno optato per la rescissione contrattuale con Tetiana Turkevichus (nella foto). L’ala ucraina ha concluso la sua esperienza a Milano con 3.8 punti e 9,5 rimbalzi a partita. La partita contro Schio sembra quasi già battezzata per il Repower che proverà a sfruttare per fare esperienza, cercando poi di fare il colpaccio nell’ultima gara del 2023 che vedrà il Sanga impegnato sabato 30 sul parquet di Campobasso.

"Stiamo lavorando sodo e sotto ogni profilo - dice coach Franz Pinotti - anche in funzione del girone di ritorno. Nonostante gli attuali risultati negativi, stiamo imparando molto, e dal 14 gennaio potremo mostrare chi siamo veramente". L’obiettivo è a lungo termine perchè visto il campionato a 13 squadre non ci sarà la retrocessione diretta, ma le milanesi dovranno farsi trovare pronte per le sfide playout per provare a mantenere la categoria.

Sandro Pugliese