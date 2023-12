Basket a1 femminile. L’E-Work oggi vuole approfittare delle assenze di Sesto S.Giovanni

Chissà che la Fortuna per una volta non possa guardare il PalaBubani e premiare l’E-Work con una vittoria. È quello che si augurano i tifosi faentini in vista dell’impegno odierno contro il Geas Sesto San Giovanni, sesta forza del campionato, che arriverà alle 18 sul parquet romagnolo. Confrontando i roster non dovrebbe esserci partita, ma non tutto sembra chiuso in partenza, perché oltre alla voglia di riscatto dell’E-Work, ci sono le tante defezioni nel roster lombardo, che sarà privo di Dotto e di Begic, avendo quindi rotazioni ridotte. Una ghiotta occasione per provare a conquistare due punti insperati. "Ci piacerebbe riuscire a portare a casa uno scalpo prestigioso nelle prossime quattro gare prima della pausa – afferma coach Paolo Seletti –. Saranno tutte partite in cui partiamo sfavoriti, ma la distanza con le nostre avversarie non è tanta come lo ora con le tre big del campionato e quindi come sempre ci proveremo. Tranne che con Schio ce la siamo sempre giocata con ogni avversaria e questo è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione, ma ora serve qualcosa di più da parte di tutte, soprattutto in attacco. Nei minuti finali dobbiamo imparare a prendere i tiri al momento giusto e ad essere più efficaci ed infatti stiamo lavorando per migliorare questo aspetto".

Riguardo a Sesto San Giovanni, il coach è ottimista. "Il Geas ha qualche problema di organico e poche rotazioni, ma il suo quintetto è davvero molto forte. La play è Conti, tiratrice che avevamo cercato anche noi in estate, poi ci sono Panzera, una delle migliori italiane tra le esterne, la portoricana Gwathmey, tiratrice strepitosa, Trucco, che presto secondo me andrà in una delle tre big e ha un’ottima mano da tre punti, mentre il pivot è Moore, uno dei migliori centri del campionato. Dalla panchina entrano invece tre giocatrici esperte come Bestagno, Arturi e Tava. Dovremo approfittare della panchina corta, giocando a ritmi alti e cercare di sfruttare il momento in cui ricorreranno alle rotazioni un break".

l.d.f.