Basket, A1 femminile. Penz carica il Sanga: "Con Ragusa dobbiamo reagire». Il Geas va a Bologna per un test d’alta classifica

Prova a trovare energia dall’aria di casa il Repower Sanga Milano che affronta domenica la Passalacqua Ragusa tornando a giocare dopo quasi un mese al Bocconi Sport Center. Tra la sfida di Roma, il turno di riposo e il derby in trasferta a Sesto San Giovanni è datata 19 novembre l’ultima gara casalinga delle “orange“. In quel caso arrivò un ko contro Sassari, ora sempre contro un’altra isolana la squadra milanese vuole provare a riscattarsi. La gara si giocherà eccezionalmente alle 15.30 per favorire il viaggio in giornata delle siciliane allenate dall’ex coach dell’Olimpia Milano maschile Lino Lardo, mentre il Sanga si aspetta qualcosa di più dalla nuova arrivata Angelika Vintsilaiou che ha segnato solo tiri liberi, ma non ancora dal campo. "Mi aspetto una partita di buon livello – afferma Elisabetta Penz – Ragusa è una buona squadra, che ha giocatrici esperte, ma noi abbiamo anche tanta voglia di portare a casa due punti prima della fine del 2023". La guardia del Repower vuole tracciare la linea: "Dobbiamo lavorare per cercare di tenere quella intensità e aggressività che abbiamo avuto a inizio gara con il Geas per più minuti possibili e provare a reagire positivamente ai momenti difficili, cosa che ci è forse un po’ mancata nelle ultime due partite, adesso torniamo a giocare in casa e questo è sicuramente a nostro favore".

Big-match in trasferta invece per il Geas Sesto San Giovanni che andrà sul campo della Virtus Bologna domani alle 15.30. Le rossonere si trovano solo a due punti di distanza dal terzo posto occupato dalla squadra felsinea e proprio contro di loro dovettero fermare la loro grande corsa in semifinale nel campionato della scorsa stagione. Coach Cinzia Zanotti prende spunto dall’ultimo derby vinto contro il Sanga, ma senza accontentarsi della vittoria: "In una partita non scontata ma alla nostra portata, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo giocato con troppa sufficienza: dobbiamo costruire una mentalità diversa con cui lavorare per eliminare i momenti negativi in vista delle prossime gare".

