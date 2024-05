"Costone vince gara-1 nella serie-derby contro Mens Sana: la difesa fa la differenza"

Il Costone si gode il vantaggio nella serie-derby che deciderà la finale ma non vuole abbassare la guardia. Però, intanto, è stato rotto il ghiaccio. È questa la nota più positiva per il Costone dopo aver vinto gara-1 della finale-stracittadina con la Mens Sana. Il 73-66 con cui la squadra di Maurizio Tozzi ha fatto sua la partita è maturato al termine di un incontro teso, equilibrato e deciso solo in volata dai gialloverdi che hanno avuto più energie per fermare l’attacco degli ospiti: 10-0 il parziale costoniano negli ultimi 3 minuti di partita che, di fatto, ha ribaltato le sorti dell’incontro in favore della squadra della Piaggia. Ci ha messo un po’ di tempo infatti il Costone ha prendere le misure alla Mens Sana e, più in generale, a ritrovare il feeling con un match ufficiale di playoff dopo essere stato a lungo fermo, avendo chiuso anticipatamente la propria semifinale con Agliana. Dalla parte opposta, infatti, la Mens Sana ha cavalcato l’entusiasmo della serie vinta con San Vincenzo ed ha approcciato con maggior energia e irruenza al match. Fattori, questi, che si sono visti anche nel corso del secondo tempo quando la squadra di coach Paolo Betti ha recuperato dopo il primo strappo costoniano del primo tempo. Insomma, è stata una partita dalle molteplici sfaccettature e decisa dalla maggiore lucidità del Costone, squadra lunga e profonda, arrivata con più energie al rush finale. Confermata poi tutta la qualità della difesa del Costone, decisiva per permettere ai gialloverdi di fare l’allungo finale. Lo confermano i numeri: il Costone si è mantenuto sui suoi standard difensivi, di solito concede circa 67 punti agli avversari e, infatti, la Mens Sana ne ha fatti 66. Dalla parte opposta però i biancoverdi non sono riusciti a confermare il proprio rendimento offensivo che viaggia a 83 di media a partita. A livello di singoli, grandi protagonisti sono stati Nasello e Terrosi, rispettivamente 24 e 18 punti alla sirena finale, ma buonissime cose si sono viste anche da parte di Bruttini, lucido e preciso nei momenti delicati del match, così come da Banchi che, inizialmente ha sofferto la marcatura di Marrucci, ma poi ha trovato il modo di arrivare alla doppia cifra (13) e di mettere a segno la tripla "tabellata" che ha dato il via al decisivo allungo costoniano. Insomma, sono tanti i "segreti del successo" del Costone che, tra poule promozione e playoff, è arrivato a quota 12 successi consecutivi. Vietato però rilassarsi: per centrare la vittoria del campionato servono altre due vittorie.

AF