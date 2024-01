Basket A2 donne. Amatori e Petrova potenziano la Galli

La guardia Giorgia Amatori della Galli, ferma da un mese a causa di un infortunio a un piede, mercoledì ha ripreso gli allenamenti e domenica sarà con la squadra a La Spezia. Ci sarà il debutto anche della pivot bulgara Aleksandra Petrova. L’atleta segue con attenzione le direttive di coach José Garcia ed è già pronta, anche se avrà bisogno di qualche partita per entrare a pieno nella mentalità della squadra ed esprimere la sue potenziali virtù. A La Spezia si giocherà domenica 7 gennaio, inizio alle ore 18. Coach Garcia sceglierà un quintetto base con una difesa decisa ed esperta, atlete brave nei rimbalzi. In settimana Garcia ha puntato con decisione su questo modulo. Due fortissime atlete da marcare strettamente nella Spezzina, sono la pivot svizzera Lea Favre e la ex Galli, la sangiovannese Elisa Templari.