Basket a2 donne: domenica quarta giornata del torneo. Coach Garcia: "Galli pronta per Torino»

Quarta giornata del campionato di basket A2 femminile: la Galli domenica giocherà in trasferta a Torino contro la Teen Basket. Palla a due alle 18 alla palestra Sportclub. La squadra torinese ha vinto una gara, in casa contro il Moncalieri, la Galli ha battuto al Palagalli il Selargius e l’Empoli. "Niente alchimie di gioco, ma equilibri – afferma il patron Salvatore Argirò – Noi dobbiamo raggiungere il meglio del rendimento. Siamo sulla strada giusta". E coach Josè Ignacio Fernandez Garcia dice: "Sono soddisfatto dei progressi della squadra. La vittoria contro l’Empoli ci ha dato conforto, fiducia e mostrato un progresso tecnico-tattico. Andiamo a Torino per fare una bella partita". L’ala pivot Meriem Nasraoui, che ha segnato in tre gare 42 punti, sostiene: "A Torino sarà dura, ma noi vogliamo la vittoria. Ora siamo una vera squadra. A San Giovanni mi trovo a mio agio".

