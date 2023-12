Basket A2 donne. Giara stasera a Matelica

Appuntamento esterno,stasera alle 19, per la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli, di scena sul difficile parquet della Thunder Matelica. Il match contro la compagine del coach Sorgentone si giocherà a Cerreto d’Esi e le biancorosse affronteranno una squadra che, dopo sette successi consecutivi, mercoledì sera ha perso a Udine: senza Gonzalez (ai box forse pure domani) e Georgieva (potrebbe rientrare contro Vigarano). Non era facile espugnare il Pala Carnera, anche se quella marchigiana resta squadra davvero di tutto rispetto e molto pericolosa da affrontare, soprattutto sul proprio campo. In casa Giara c’è grande voglia di ripetere la buonissima prestazione sul campo di Abano Terme, ripetutasi solamente per 20’ nel match casalingo contro Roseto. Se Matelica potrebbe non avere la stella Gonzalez, coach Castelli durante la settimana avrà focalizzato il lavoro della sua squadra per cercare di limitare le altre giocatrici pericolose: Kraujunaite, Gramaccioni, Poggio e l’esperta Sanchez sono solamente alcuni dei pericoli che capitan Pepe e compagne stasera si troveranno di fronte.