Basket A2 donne. Giussano cede a sorpresa. E il ginocchio di Meroni fa tremare coach Corno

Solo brutte notizie per il Giussano, sconfitto per 53-42 da Moncalieri e in ansia per l’infortunio a un ginocchio capitato a Laura Meroni. "Ora ci vorranno due settimane prima di poter fare la risonanza magnetica, speriamo di recuperarla in fretta, anche se temiamo il peggio – spiega coach Aldo Corno –: contro Moncalieri siamo sempre stati sotto nel punteggio, disputando una eccellente prova difensiva ma facendo molto male in attacco". Giussano è stato tenuto a galla nel primo tempo da una Klaudia Niedzwiedzka ispirata nelle triple, poi anche la polacca non è più riuscita a trovare la via del canestro e si è spenta la luce. Tirando da due punti con un 731 totale è impossibile accaparrarsi la posta in palio: "Potevamo fare di più ma ci sta una sconfitta dopo due vittorie nelle prime giornate di campionato", dice coach Corno.

Antonella Galimberti