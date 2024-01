Basket A2 donne. Giussano nella tana del Selargius. La stella è sempre Niedzwiedzka

Riprende in questo weekend il campionato di Serie A2 femminile. Il Giussano sarà impegnato nel pomeriggio in terra sarda contro il Selargius, che la prede in classifica di quattro punti. Sulla carta è favorita la squadra di casa ma Foschini e compagne proveranno a fare il colpaccio trascinate dalla loro miglior realizzatrice, la polacca Klaudia Niedzwiedzka. Lo staff biancoblù aveva ingaggiato quest’estate l’ala straniera alta 1.88, sapendo che era un’ottima tiratrice da tre. Klaudia sta facendo meglio delle attese in quanto sta dimostrando di avere un’ampia gamma di movimenti offensivi, soprattutto in uno contro uno attaccando il canestro. A rimbalzo è una vera sorpresa in quanto ne cattura una media di 12 a partita. Sotto canestro Giussano sta avendo tanto anche dalla 35enne Valentina Gatti, che sta avendo una seconda giovinezza. Alta 1.90, sta entrando con sicurezza nei meccanismi del team brianzolo. Valentina era abituata negli ultimi anni a dare minuti da comprimaria, ora coach Aldo Corno le chiede di essere protagonista e di rendersi pericolosa al tiro sotto le plance. Un’altra piacevole sorpresa è la 16enne playmaker Sofia Lussignoli, che entra dalla panchina ma sta guadagnando sempre più spazio. Della rosa che ha vinto il campionato di Serie B l’unica che regge i ritmi della A2 è Silvia Bonadeo, che non fa mai mancare il suo apporto.

Antonella Galimberti