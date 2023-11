BASKET A2 DONNE. La Galli perde Iho López. Tallone fatale: gli scenari

Tegola per la Galli, serie A2 di basket: la perno Iho López Tobi, si è rotta il tallone d’Achille, è già stata operata, ma il suo campionato può dirsi concluso. Non sappiamo cosa farà il patron Salvatore Argirò, ma la squadra ha necessità

di trovare una sostituta della López, perché una rimbalzista come lei non è facile averla. Domenica 19 la squadra di Josè Ignacio Fernandez Garcia ospiterà al Palagalli Moncalieri. Palla a due alle ore 18. La probabile sostituta nel ruolo della López, potrebbe essere Giorgia Bocola che non le caratteristiche della López, però è brava nei rimbalzi e nel tiro a canestro. Il campionato è giunto alla settima giornata. La classifica: Galli, Broni e Masnaga punti 10, Derthona

e Giussano 8, a quota 6 Spezzina, Selargius e Empoli, con 4 Torino, Mantova e Stella Azzurra Roma, a 2 Carugate, Basket Roma e Moncalieri.