Basket a2 donne. Nasraoui operata, out un mese: "La Galli a Moncalieri si riscatta»

La bomber Meriem Nasraoui è stata operata al ginocchio sinistro, dovrà stare fuori squadra per quattro settimane. E’ la migliore marcatrice della Galli (293 punti in 19 gare). La sfida di domani a Moncalieri si disputerà alle ore 20,30 al Palazzetto dello Sport ‘Einaudi’’. La Nasraoui, che si muove con le stampelle, sostiene: "Farò tifo per le compagne, che penso riusciranno a riscattarsi e superare il non facile momento. Fra due settimane potrò ricominciare a correre. Spero di essere in buone condizioni per il fine torneo, compresi i play-off ovviamente. Sono fiduciosa".