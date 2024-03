Basket A2 donne: oggi le stellate in casa del Costa Masnaga. De Cassan lancia la Galli: "Riprendiamo a correre»

SAN GIOVANNI

Il torneo di serie A2 femminile di basket riparte per la quint’ultima gara della regular season. La Polisportiva Galli oggi andrà in provincia di Lecco, per affrontare il Costa Masnaga (inizio ore 18), una delle trasferte più delicate e difficili del campionato della Galli.

"Gara importante e complicata, siamo pronte, abbiamo lavorato tanto, e vogliamo fare una buona gara, anche per dimenticare la Coppa, ma soprattutto difendere il secondo posto", commenta l’ala-guardia Flavia De Cassan, che ha ritrovato un’ottima condizione.

Vogliamo osservare come reagirà la Galli dopo la sua sventurata coppa, che passerà alla storia come la finale fra le lunghe (tre tempi supplementari) di A2 femminile, vinta dalla squadra friulana su quella piemontese.

Assenze molto importanti nella Galli, ancora out Nasraoui e Amatori.

Inoltre sono incerte la Mioni e la capitano Reggiani, la decisione spetterà a coach Josè Garcia, questa mattina.

COSÌ SUL PARQUET

COSTA MASNAGA: Bernardi, Allievi, Pappalardo, Tibé e Ravelli. Coach Luca Andreoli.

POLISPORTIVA GALLI: Rossini, Petrova, Lazzaro, Bocola, Streri. Coach: José Fernandez Garcia.

Arbitri: Schena (Bari) e Migliaccio (Catanzaro).

Giorgio Grassi