Basket A2 donne: si gioca a San Giovanni. Nasraoui guida la Galli contro Mantova

SAN GIOVANNI

Una sfida mozzafiato quella di oggi al Palagalli. Fischio d’inizio alle ore 18. In scena due squadre col dente avvelenato dopo la sconfitta di sette giorni fa. Di fronte la Polisportiva Galli e il San Giorgio MantovAgricoltura, per la diciannovesima giornata del campionato di A2 basket femminile. Galli seconda con 30 punti, quinta la MantovAgricoltura a quota 22. Ma vi sono altre gare di cartello, quali Spezzina-Derthona, Empoli-Selargius, Costa Masnaga-Moncalieri e Giussano-Broni. Nella Galli assenti De Cassan, Lazzaro ed Amatori, giocherà Meriem Nasraoui (nella foto), che domani al San Donato di Arezzo sarà operata al ginocchio sinistro, e starà ferma un paio di settimane. Coach Garcia rivolge un appello: "Tifosi venite alla partita per incitare la vostra squadra. Le ragazze giocheranno anche per voi". Quintetto base Galli: Rossini, Nasraoui, Mioni, Reggiani e Petrova.

Gigr