BASKET A2 DONNE: una sfida decisiva per le ambizioni del quintetto di garcia. Torna Nasraoui nella Galli che punta al secondo posto: valdarnesi oggi a Roma

SAN GIOVANNI

Penultima giornata del campionato di basket A2 femminile. Questo pomeriggio la Polisportiva Galli affronterà la seconda trasferta consecutiva nella capitale contro il Basket Roma. Palla a due alle 18 al Pala Rinaldi. "Fatta eccezione per Amatori, ancora infortunata, le altre stanno bene", spiega coach Garcia. Nel quintetto base gialloverde la novità in partenza è Marien Nasraoui. Un ritorno a pieno regime della grande marcatrice.

"Il ginocchio non mi crea più problemi – spiega la Nasraoui – Però devo ancora ritrovare la giusta forma. La sfida col Basket Roma è più difficile di quella contro la Stella Azzurra. Ma ora noi siamo al completo, in buona condizione e faremo tutto il possibile per ripetere l’ultima prova. Due partite in cui c’è da assegnare il secondo posto fra noi e la Costa Masnaga. Noi ci speriamo, però dobbiamo vincere anche con la Spezzina. Ce la metteremo tutta". Oggi intanto alle 18 al Palagalli squadra maschile giocherà la prima dei playoff contro il Certaldo. BASKET ROMA: Leghissa, Fantini, Preziosi, Aghilarre, Cenci. Panchina: Perone, Cedolini, Belluzzo, Manocchio, Rossi. Coach: Bongiorno.

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui, Rossini, Reggiani, Petrova, De Cassan. Panchina: Mioni, Lazzaro, Bocola, Streri, Bevilacqua.

Coach: Garcia.

Arbitri: Davide Mario Silvio (Varese), Giorgio Tomasello (Mantova).

Giorgio Grassi