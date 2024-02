Basket A2 donne. Vigarano gioca a Bolzano

Dopo il brutto ko casalingo contro Umbertide, appuntamento esterno, nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18.30), per la Giara del coach Andrea Castelli, di scena al Pala Mazzali di Bolzano contro l’Alperia. Le biancorosse saranno al completo e faranno debuttare l’ala ungherese Gorjanacz, che porterà alla causa vigaranese esperienza e punti. Durante la settimana ha messo nelle gambe qualche allenamento, è chiaro che ci vorrà un po’ di tempo per raggiungere la forma migliore, resta il fatto che un contributo, seppur parziale, sarà comunque importante. Dall’altra parte del campo, Bolzano sarà sempre priva della ferrarese doc Missanelli (guai a una spalla), ma presenterà Rainis. Capitan Pepe e compagne dovranno fare massima attenzione a Kotnis (15,5 punti a gara) e a Schwienbacher (12,6 punti di media). Attenzione al tiro da fuori, che potrà fare malissimo alla difesa della Giara, che deve e vuole cancellare la sconfitta casalinga contro Umbertide. Con il roster al completo e con l’aggiunta di Gorjanacz, che potrà essere d’aiuto pure a Siciliano, la Giara ha tutto per dire la propria in un campo comunque ostico come quello dell’Alperia.