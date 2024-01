Basket A2 femminile

Il primo impegno del 2024 mette la Cestistica Spezzina a confronto con la corazzata del campionato Galli San Giovanni valdarno, capolista del girone con 22 punti a braccetto con il Derthona. Dieci le lunghezze di distanza sulle bianconere spezzine, chiamate oggi a cercare di fare lo sgambetto a una squadra candidata al salto di categoria: si gioca alle 18 al PalaMariotti, arbitrano Andrea Bernassola e Gianluca Cassiano di Roma. In casa Cestistica c’è la consapevolezza di affrontare una squadra molto forte, insieme però alla ferma volontà di scendere in campo per vendere cara la pelle (come sempre fatto finora) e provare a fare il ’colpo’ della giornata, mettendo fine alla serie negative di due ko consecutivi. Cestistica Spezzina-Galli San Giovanni Valdarno chiude il girone di andata.

Le altre partite in programma nella giornata sono: Carugate-Stella Azzurra Roma, Basket Roma-Empoli, Selargius-Giussano, San Giorgio Mantova-Torino, Derthona-Costa Masnaga, Broni-Moncalieri.

Nella foto: Anna Capra (Cesticati Spezzina) in azione