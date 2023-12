Basket a2 femminile. Al Pala Vigarano che sfida con Vicenza

Ultima gara del 2023 per la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli. Al Pala Vigarano, oggi pomeriggio (ore 18.30), capitan Enrica Pepe e compagne ospiteranno la Velcofin Interlocks Vicenza guidata da Francesca Zara, già ex giocatrice vigaranese. Dopo il bellissimo successo casalingo contro Ancona, quello che andrà in scena oggi sarà un altro scontro diretto per la salvezza: entrambe le compagini, infatti, sono appaiate a quattro punti in graduatoria, ma le padrone di casa arrivano a questa sfida sull’onda positiva dell’ultima vittoria, mentre le vicentine, migliorate sicuramente dopo l’approdo di Zara in panca, hanno perso contro Matelica l’ultima sfida e dunque scenderanno a Vigarano con il dente avvelenato. Come successo sabato scorso, la Giara dovrà puntare forte sull’intero roster a disposizione, avendo un buon contributo da tutte le effettive a disposizione del coach Castelli. Dall’altra parte del campo, Vicenza, squadra giovane, risponderà con Pellegrini, Assentato, Belosevic e Peserico. La Giara è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere contro Ancona, provando a portare a casa altri due punti che farebbero festeggiare all’intero mondo biancorosso un Buon Natale.