Basket A2 femminile: buon match per Vigarano. Superata San Lazzaro, tesserata Sara Moretti

Altra buona uscita della Pallacanestro Vigarano, che lunedì sera ha vinto tre parziali su quattro contro la Bsl San Lazzaro (Serie B) delle ex Albieri e Cavalli nella seconda uscita stagionale: 77-51 il punteggio sommando i periodi (19-10, 18-18, 16-7, 24-16). Il duo Carlo Grilli-Gianluca Mancinelli ha dato ampio spazio a tutte le giocatrici, avendo buone risposte dalle giovani, che hanno dato il massimo per tutti i minuti in cui sono state utilizzate. Dopo aver vinto 19-10 i primi 10’, con otto giocatrici a referto, il secondo parziale è pareggiato a quota 18. Dopo il mini intervallo salgono in cattedra Cutrupi, capitan Pepe e Paz, per il 16-7 che significa 53-35. Gli ultimi 10’ vedono in campo le giovani, buone cose da Iannello e Zangara, ma pure Pepe trova buone risposte in attacco. Ana Paz, con 14 punti all’attivo, è risultata la top scorer. Nel frattempo la società comunica che Sara Moretti, dopo essersi allenata circa tre settimane agli ordini dello staff tecnico biancorosso, sarà tesserata per il campionato 2024/2025.

Play, classe 2005, 168 centimetri, Moretti indosserà la canotta numero 7.