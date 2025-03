Basket A2 femminile. Cestistica a Cagliari si gioca le ultime chanche di playoff

Trasferta decisiva per le sorti del campionato di A2 per la Cestistica. Con una sola vittoria in sei partite, la squadra di Corsolini viaggia in Sardegna dove oggi affronta la Virtus Cagliari. Partita fondamentale per tenere accese le speranze playoff, obiettivo di inizio stagione. Il via alle 16,30, arbitrano Emanuela Tommasi e Francesco Rosato di Roma.

"I play off sono alla nostra portata – dice il ds Pollio – Erano ad inizio stagione il nostro obiettivo e ad oggi abbiamo 3 partite per raggiungerlo. Abbiamo tre partite non semplici, ma con squadre alla nostra portata. Con 2 vittorie siamo matematicamente nelle prime otto, forse addirittura potrebbe bastare la vittoria a Cagliari per qualificarci. Sarebbe un peccato mancare i playoff, perché, nonostante sia stata una stagione costellata di difficoltà, siamo stati capaci di presentarci al finale di stagione con una squadra forte e con il destino nelle nostre mani".

Le partite del week end: oggi Selargius-Benevento, Foxes Giussano-Sanga Milano, Moncalieri-San Giovanni Valdarno, Costa Masnaga-Broni, Empoli-AcliLivorno. Domani: Torino-Ponteggi Salerno

Marco Zanotti