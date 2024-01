Basket A2 femminile. Cestistica, che beffa

CESTISTICA SPEZZINA

65

SAN GIOVANNI

68

(17-13, 37-29, 55-48)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 15, Castelli ne, Cappellotto 4, Templari 10, Baldassarre 4, Carraro 8, Favre 16, Candelori ne, Guzzoni ne, Guerrieri, Ratti ne, Capra 8. All: Corsolini.

GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri ne, Nasraoui 14, Rossini 18, Azzola ne, Bevilacqua ne, Reggiani 11, Lazzaro 1, Mioni 4, Petrova 11, Bocola ne, De Cassan 9. All: Garcia Fernandez.

LA SPEZIA – Un’ottima Cestistica domina il match per 35 minuti ma cede alla capolista San Giovanni Valdarno 65-68, in un finale in cui le bianconere hanno anche avuto il possesso per tentare la tripla del pareggio, senza trovare fortuna sull’ultimo tiro di Templari. Silvia Colognesi in ’’doppia-doppia da 15 punti e 12 rimbalzi è una delle tre giocatrici della Cestistica in doppia cifra: le altre sono Favre con 16 e il capitano Templari con 10. Il primo quarto si chiude 17-13 per le padrone di casa. Ad inizio del secondo periodo San Giovanni sorpassa con il primo di una serie di break (17-18), a cui la Cestistica risponde con un altro parziale, questa volta di 10-0, griffato da due triple di Carraro (27-18).

Il Galli Basket dimezza lo svantaggio con un 5-0, ma le spezzine a loro volta ribattono con la stessa moneta (32-23), toccano anche il +10 e si va all’intervallo lungo sul 37-29.

Nella ripresa San Giovanni piazza il primo break di 6-0, in chiusura controbreak bianconero di 5-0 e ultimi dieci minuti che si aprono sul 55-48 per le padrone di casa. Si arriva così alla frazione decisiva, in cui Rossini e Reggiani alzano i colpi per le ospiti, mentre la Cestistica per contro-sorpassare si aggrappa alle sue giocatrici più in forma in quel momento di gara: Colognesi, Favre e Capra. È di quest’ultima il canestro che vale l’ultimo vantaggio bianconero, prima che Reggiani e Rossini allunghino sul 65-68 per le valdarnesi, la Cestistica ha l’opportunità del tiro del pari con Templari, ma la tripla non arriva neanche al ferro. Le spezzine chiudono così il girone d’andata al nono posto in classifica a quota 12 punti.

Risultati. Carugate-Stella Azzurra Roma 87-39, Basket Roma-Empoli 71-74, Giussano 62-51, San Giorgio Mantova- Torino 67-62, Derthona-Costa Masnaga 88-85, Broni- Moncalieri 73-56.

Classifica: Derthona e San Giovanni, 24 punti; Broni 20; Costa Masnaga, Selargius 18; Empoli 16; San Giorgio Mantova 14; Cestistica Spezzina, Giussano 12; Torino 8; Carugate 6; Basket Roma, Stella Azzurra Roma 4; Moncalieri 2.