Basket A2 femminile. Cestistica, giornata no. Mantova ne approfitta

CESTISTICA SPEZZINA

41

SAN GIORGIO MANTOVA

63

(13-19, 11-12, 13-15, 4-17)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 7, Cappellotto 5, Templari 4, Baldassarre 9, Favre 4, Capra 12; n.e. Castelli, Candelori, Guzzoni, Ratti. All Corsolini.

SAN GIORGIO MANTOVA AGRITOLTURA: Fietta 8, Novati 2, Llorente 12, Dell’Olio 7, Nwachukwu 2, Petronio 4, Cremona 3, Bottazzi 5, Orazzo 20, Eppiani; n.e. Eboigbodin, Ndiaye. All. Purrone.

Arbitri: Giustarini e Ricci di Grosseto

LA SPEZIA – Da una parte la miglior difesa del campionato, dall’altra forse la peggior prestazione sotto canestro dall’inizio della stagione: ecco spiegato il pesante ko rimediato alla Cestistica Spezzina nel match casalingo contro il San Giorgio Mantova, formazione alla portata delle bianconere almeno per i punti in classifica. Il campo però ha detto ben altro sin dalle prime battute, in un match sempre in salita per la squadra di Corsolini: Mantova ha fatto leva sul suo punto forte (la difesa), limitando al minimo gli attacchi spezzini, tantochè la top scorer bianconera (Capra) ha chiuso con soli 12 punti.

Spezia quasi sempre costretta a inseguire, il primo tempino finisce con un -6 che diventano -7 (24-31) all’intervallo lungo. Al rientro in campo la musica sembra cambiare tantochè la Cestistica riesce a riportarsi sotto (34-37), lotta punto a punto con determinazione poi a fil di sirena una tripla permette a Mantova di chiudere il terzo tempo 37-46. La quarta frazione dice poco a nulla: le bianconere inanellano una serie di errori sotto canestro (chiuderanno con soli 4 punti realizzati), mentre le virgiliane sbagliano poco o nulla portando a casa il match con 22 punti di vantaggio sul 41-63.

Risultati: Stella Azzurra Roma-Costa Masnaga 43-75, Derthona-Selargius 87-61, Giussano-Carugate 71-61, Torino-Roma 82-43, Empoli-Moncalieri 73-62, San Giovanni Valdarno-Broni 88-83.

Classifica: San Giovanni Valdarno, Derthona 26, Costa Masnaga, Broni 20, Selargius, Empoli 18, Mantova 16, Giussano 14, Cestistica Spezzina 12, Torino 10, Carugate 6, Stella Azzurra, Roma 4, Moncalieri 2.