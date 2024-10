Basket A2 femminile. Cestistica in clima campionato: "Squadra giovane e di qualità»

Ultima amichevole precampionato per la Cestistica Spezzina che al PalaMariotti ha incontrato il Costa Masnaga (Lecco), vittoriosa 66-61 e avversario anche nel campionato ormai ai nastri di partenza. Il precampionato delle spezzine si chiude quindi con questo bilancio: tre sconfitte contro Livorno nel ’Trofeo Siram-Veolia’, contro Costa Masnaga e Giussano (altra avversaria in campionato), due le vittorie su Empoli nel trofeo giocato al PalaMariotti e su Giussano. Tanta luce e qualche ombra, ma squadra in crescita e pronta all’esordio che sarà sabato a San Giovanni Valdarno in quella che non sarà una passeggiata. Coach Corsolini non nasconde le insidie del campionato e dell’esordio in Toscana.

"Avrei preferito un inizio diciamo più ’morbido’, comunque siamo pronti. Il San Giovanni Valdarno è una squadra molto forte che gioca insieme da qualche anno e ha molte certezze, ma anche noi abbiamo tante qualità e cercheremo di metterle in difficoltà. Siamo ancora un ’cantiere aperto’, il precampionato è servito per trovare quelle certezze indispensabili al di là del risultato che è importante, ma non prioritario". Cosa è emerso dalle amichevoli fin qui giocate? "Siamo una squadra molto rinnovata, era finito un ciclo come normale. E’ una rosa giovane ma con grandi qualità, abbiamo alcune certezze come Granzotto tornata da noi dopo qualche anno da noi e che conosco molto bene. Templari sarà la nostra bandiera e attenzione alla Nissanelli, che sarà un vero valore aggiunto. Ma tutte le ragazze hanno dimostrato qualità e disponibilità in questa fase, quindi siamo fiduciosi". Obiettivo play off? "Sì, è quello il nostro obiettivo, dovremo crescere e lavorare per raggiungerlo, in un campionato molto difficile, con l’arrivo di squadre e giocatrici dalla A1, che lo rendono ancora più complicato. Ma ripeto ci faremo rispettare per raggiungere quel traguardo, insieme alla crescita del gruppo".

Marco Zanotti