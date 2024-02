Basket A2 femminile. Cestistica nel finale mette sotto l’Empoli

CESTISTICA SPEZZINA

78

ROSA SCOTTI EMPOLI

74

(22-15, 18-17, 24-25, 14-17)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi, 18, Capellotto 3, Templari 11, Baldassarre 19, Moretti 4, Carraro 4, Favre 18, Guzzoni 1; n.e.: Castelli, Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani 12, Ruffini 11, Patanè 7, Stoichkova 8, Merisio 4, Villaruel 15, Manetti 15, Antonini, Misenko 2; n.e. Avonto. All. Cioni.

Arbitri: Roberti di Napoli e Marcelli di Roma

LA SPEZIA – Finisce con l’abbraccio liberatorio fra tutte le giocatrici della Cestistica Spezzina, al termine di un match che le bianconere hanno rischiato di complicarsi da sole dopo averlo saldamente dominato. Al ’PalaMariotti’ arriva un’importante vittoria contro l’Empoli delle ex di turno Angelica Castellani e Katrin Stoichkova, un successo molto importante in chiave classifica. Il primo tempino è un monologo delle ragazze di Corsolini brave a chiudeere con 7 punti di vantaggio, che diventano 8 (40-32) all’intervallo lungo, dopo una seconda frazione però più equilibrata.

Al rientro in campo Empoli appare determinato a ricucire lo strappo e più attento rispetto alle precedenti frazioni, si lotta punto a punto fino al parziale 24-25 per le toscane. Le cose si complicano per la Cestistica Spezzina a metà della quarta frazione quando, trascinate da Villaruel e Castellani, le ospiti rosicchiano punti alle padrone di casa, fino a centrare il clamoroso 74-74 con due tiri liberi. Nel momento più difficile del match a prendersi sulle spalle le bianconere è Colognesi che con due tiri liberi rimette distanza dalle avversarie (76-74); nel concitato finale arriva poi il 78-74 e a nulla serve il disperato assalto di Empoli nei secondi conclusivi.

Risultati: Stella Azzurra Roma-Basket Roma 46-49, Selargius-Moncalieri 69-56, Mantova-Costa Masnaga 65-70, Giussano-Torino 71-64, Derthona-San Giovanni Valdarno 64-41, Broni-Carugate 81-47.

Classifica: Derthona 34, San Giovanni Valdarno 30, Costa Masnaga 28, Broni 24, Mantova, Selargius 22, Giussano, Empoli 20, Cestistica Spezzina 16, Torino 12, Carugate 8, Moncalieri, Stella Azzurra Roma 4.