Basket A2 femminile. Cestistica tasta il polso alla corazzata Milano

Impegno infrasettimanale per la Cestistica Spezzina che recupera oggi il match della sesta giornata di andata: le bianconere sono attese dalla non facile trasferta milanese sul parquet della Repower Sanga, considerata fra le grandi favorite alla vittoria finale. Un turno di campionato spezzettato dagli impegni della nazionale: Spezia non avevano giocatrici convocate, ma le milanesi avevano impegnata Laura Zelnyte con la Lituania, per cui si è reso necessario il posticipo di qualche giorno. Il Sanga è reduce dal successo esterno a Livorno, mentre la compagine spezzina dalla sconfitta a Empoli dopo due overtime. Milano è al terzo posto a quota 8 punti con Cagliari, ma con una partita in meno rispetto alle sarde. La Cestistica è scesa in sesta posizione a 6 punti. Quella che attende le bianconere sarà una partita tosta, contro una squadra dal roster di qualità costruito per puntare alla promozione, che vede anche l’ex spezzina Alice Nori nel suo organico. Inizio alle 19, arbitrano a Davide Mario Silvio Quadrelli di Lecco e Marco Toffali di Villasanta (Monza Brianza). Nella sesta giornata sono già state giocate Cagliari-Torino 54-50 e Salerno-Empoli 66-71. Altre due partite che si giocheranno il 20 (Broni-Benvento e San Giovanni-Giussano), chiusura il 27 con Selargius-Basket Livorno.

In casa Cestistica la buona notizia è che Guzzoni ha ripreso ad allenarsi, mentre il gruppo sta bene ed è consapevole di potersela giocarsela contro chiunque. Ed è questo il pensiero del Coach Corsolini. "C’è molto rammarico per la sconfitta contro Empoli, avevamo recuperato una partita ormai persa e poi non siamo riusciti a portarla a casa quando sembrava nostra. Dobbiamo crescere sulla qualità del gioco, il giocare senza palla, migliorare timing e angoli di blocco. Come capacità difensive e caratteriali la squadra ha grandissime qualità. Per questo mi aspetto una grande gara contro la favorita a fare il salto di categoria. Serve una grande partita per centrare la vittoria".

Marco Zanotti