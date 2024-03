Basket A2 femminile e B maschile. La Tarros cerca conferme contro il Borgomanero. Cestistica vola in Sardegna

La terza tappa dei play-in silver della B Interregionale maschile di basket propone per la Tarros Spezia ancora una formazione di chiaro stampo giovanile: Borgomanero. I ragazzi di coach Stefano Di Cerbo hanno chiuso la prima fase al settimo posto con 22 punti, portandosene dietro 6 per questa seconda fase in cui hanno incamerato due sconfitte su altrettante gare: prima a Quarrata e poi subendo in casa Arezzo sette giorni fa. Come Derthona e Campus Varese, anche College Borgomanero è una delle realtà di basket giovanile attualmente più importanti del panorama cestistico italiano nonché vice campione d’Italia della categoria Under 19 Eccellenza. Attorno all’esperto Daniele Benzoni, classe 1980, quindi ancor più ‘vecchio’ del coach spezzino Andrea Scocchera che è un classe 1981, capocannoniere della squadra (18,5 punti di media a partita) ruotano tutti i componenti dell’attuale formazione Under 19 di Borgomanero capolista del proprio girone di categoria tra cui spicca il 2005 Ferrari, appena premiato come MVP delle Finali di Next Gen Cup dove ha trascinato al successo l’Olimpia Milano con cui ha giocato in prestito. Anche Ferrari viaggia ad oltre 18,5 punti realizzati di media in B.

La Tarros oggi si presenta al completo, avendo recuperato Mencarelli; a riposo venerdì in allenamento Carpani che sta gestendo il problema al tendine d’Achille. "Vogliamo provare a prolungare la stagione – commenta Scocchera –; e per farlo, per andare ai play-off bisogna solo vincere. Il ko di Lucca nell’anticipo contro Derthona ci permetterebbe in caso di nostra vittoria di conquistare la vetta della classifica". Palla a due alle 18 al PalaSprint con direzione di gara affidata a Samuele Montano di Monteriggioni (Si) e Mattia Parigi di Firenze. In A2 femminile per la 9ª di ritorno, trasferta ostica per la Cestistica Spezzina che vola in Sardegna ospite di Selargius; inizio alle 17, arbitrano Stefano Pulina di Rivoli e Federico Turello di Rivalta.

Gianni Salis