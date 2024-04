Basket A2 Femminile. Gara-1 ad Alpo. Scotti penalizzata pure da un episodio

ecodem alpo

89

use rosa empoli

76

ECODEM ALPO: Parmesani 2, Nori 8, Turel 23, Fiorentini, Rosignoli 12, Moriconi 10, Soglia 11, Chiaretto ne, Frustaci 23, Pastore. All. Soave.

USE ROSA SCOTTI: Fiaschi, Castellani 13, Ruffini 12, Patanè 4, Stoichkova 14, Merisio 6, Avonto, Villaruel 14, Manetti 11, Antonini, Casini, Miscenko 2. All. Cioni.

Arbitri: Quadrelli di Cassano Masnaga e Nonna di Saronno.

Parziali: 24-18; 48-37; 64-59.

VILLAFRANCA – I play-off si aprono con una sconfitta per l’Use Rosa Scotti, costretta sempre a rincorre Alpo. Oltre al valore delle venete, però, a incidere su match è un episodio giudicato in modo davvero da non credere. Proprio nel momento del massimo sforzo dell’Use, infatti, una tripla della locale Moriconi sul filo dei 24’’ batte sul ferro, si impenna e picchia nel 24 secondi posizionato sopra il canestro ricadendo poi dentro. Non solo il canestro viene assegnato, ma coach Cioni si prende anche un tecnico per aver chiesto quantomeno che gli arbitri si consultassero visto che la palla aveva palesemente toccato la struttura. La serie è comunque aperta e mercoledì prossimo al Pala Sammontana le biancorosse hanno subito la possibilità di riequilibrarla.