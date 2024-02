Basket A2 femminile. Giara, rimonta a metà. Rovigo fa suo il match

Sotto di 25 lunghezze, 57-32 al 28’, poi di 20 al 30’. Molte squadre avrebbero mollato. Non la Giara del coach Castelli vista a Rovigo che, dopo essere stata costretta a inseguire per 40’, è andata ad un passo dall’impresa, fermandosi sul -5, 66-61, a pochissimo dalla fine. Bene Minelli durante il primo tempo, poi nei secondi 20’ è salita in cattedra Siciliano che, dopo essersi fermata a quota 6 punti all’intervallo lungo, ha chiuso a 23, mollando per ultima. Sedici rimbalzi per Cutrupi, ferma a 7 punti, con 1/10 dal campo. Le percentuali e i 16 rimbalzi in meno arpionati (39 a 55) delle avversarie hanno fatto la differenza in negativo, per una Giara, priva di Tintori, brava comunque a crederci fino alla fine. La Solmec ha vinto, 67-61, ma la Giara deve ripartire dalle cose positive fatte vedere a Rovigo.