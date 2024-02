Basket A2 femminile. Giara Vigarano, lottare non basta. Alpo è più forte e si impone

Un buon primo parziale, un buonissimo recupero, dal -25 al -12, nel finale: ecco le note maggiormente positive della gara della Giara contro la corazzata Ecodem Alpo, brava ad allungare nel punteggio nel secondo parziale, per poi vincere con grande merito. Alle biancorosse non sono bastati i 36 punti di Siciliano, bene Cutrupi (14 punti e 15 rimbalzi) e Minelli. Alla fine sarà 70-83. Avvio buono della Giara, con Siciliano soprattutto (13-9 al 5’), prima del più che positivo finale dei primi 10’ firmato Ecodem, che chiude avanti 20-21 il primo quarto. È in avvio della seconda frazione che la compagine del coach Castelli fatica di più a trovare la via del canestro, così Alpo, priva della leader Turel (guaio al polpaccio sinistro), ne approfitta e trova con Frustaci e Rosignoli i punti dell’allungo: al 16’ è 26-40 che, grazie all’ottima Rosignoli, diventa 28-46 al 18’ (massimo vantaggio ospite). Ci prova, la Giara, ma il duo Siciliano-Cutrupi (28 punti in due, sui 35 delle biancorosse) da solo non basta, mentre dall’altra parte del campo, oltre al terzetto composto da Rosignoli, Moriconi e Frustaci, pure Nori dà il proprio contributo fattivo alla causa. Alpo tira nettamente meglio delle padroni di casa, controllando pure la lotta a rimbalzo.

Chiuso 35-50 il primo tempo, cambia niente durante i secondi 20’, quando Alpo tira sbaglia davvero pochissimo, dall’altra parte la Giara, priva di Tintori, cerca di recuperare soprattutto con Siciliano, ma non basta. Sotto 53-78 al 34’, Vigarano arriva fino al 68-80 del 39’, con Siciliano mattatrice. Non basta. Sabato prossimo arriverà Umbertide.

GIARA: Conte, Tintori ne, Feoli 3, Di Mauro ne, Moretti, Siciliano 36, Cutrupi 14, Minelli 13, Gonzalez 2, Cavalli, Armillotta 2, Pepe. All.Castelli.

ECODEM: Parmesani 8, Nori 8, Turel ne, Fiorentini 2, Rosignoli 16, Moriconi 16, Soglia 9, Chiaretto 3, Mancini, Furlani, Frustaci 15, Pastore 6. All.Soave.

Arbitri: Zuccolo di Pordenone e Schiano di Zenise di Trieste.