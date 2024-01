Basket A2 femminile. Halley Thunder attesa dal derby. Sabato alle 18.30 la sfida contro Ancona

Sabato, giorno dell’Epifania, riparte il campionato di A2 femminile. La Halley Thunder Matelica, terza in classifica (alle spalle della capolista Roseto e di Udine), gioca al Palascherma di Ancona contro le doriche del Basket Girls, con inizio alle 18.30. Il derby regionale cade proprio nell’ultima giornata del girone di ritorno. Le ragazze di coach Domenico Sorgentone sono già qualificate per la Final Eight di Coppa Italia, ma vincendo avrebbero in tasca matematicamente la terza posizione e quindi incontrerebbero la seconda classifica dell’altro raggruppamento. Ancona è nona in classifica con 8 punti all’attivo.