Basket A2 femminile. Halley Thunder,. Giulia Patanè il primo volto nuovo

Dopo cinque giocatrici riconfermate (Gramaccioni, Poggio, Cabrini, Celani e Zamparini), ecco il primo volto nuovo in casa Halley Thunder Matelica. Si tratta di Giulia Patanè, pivot di origine siciliana, classe 2000, 186 centimetri di altezza. Ha giocato a Battipaglia, poi in A2 a Viterbo e a Livorno tra il 2019 e il 2021; inoltre è stata in A1 con Sassari (2021-2022) ed è reduce da due sostanziose stagioni in A2 a Empoli, dove ha viaggiato a 7,4 punti e 5,2 rimbalzi (2022-2023), 7,6 punti e 5 rimbalzi (2023-2024). Con la squadra toscana ha affrontato anche la Thunder e, in particolare nella gara di ritorno, si distinse con 17 punti personali a referto, risultando determinante nel blitz di Empoli al PalaChemiba. "Sono molto contenta di arrivare a Matelica - dice Patanè - perché credo che possa essere il posto ideale per compiere un ulteriore passo avanti nella mia crescita cestistica e personale. Sono sicura che ci divertiremo: anno dopo anno la Thunder sta raggiungendo obiettivi sempre più importanti e quindi spero di contribuire ad alzare ancor di più l’asticella quest’anno".

Ecco come la descrive il tecnico di casa, Domenico Sorgentone: "In Giulia abbiamo visto quel mix di talento e fame di crescere che riteniamo ingredienti necessari per entrare a fare parte della Thunder. Si tratta di una ‘lunga’ che ha il doppio ruolo di ‘4’ e di ‘5’ nelle proprie corde e che, a nostro parere, formerà con Anna Poggio una coppia efficace e di grande prospettiva".

m. g.