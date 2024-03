Basket A2 femminile. Halley Thunder vince in casa del Vigarano

Vigarano

72

Matelica

75

: Meglioli 2, Conte 6, Tintori 7, Feoli, Siciliano 31, Cutrupi 10, Minelli 7, Armillotta 5, Pepe 4. All. Castelli.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 1, Cabrini 1, Celani 1, Georgieva 5, Gramaccioni 25, Zamparini, Poggio 16, Offor 6, Sanchez 12, Dell’Orto 8. All. Sorgentone.

Arbitri: Andretta e Tognazzo di Udine.

Parziali: 16-20, 35-36 (19-16), 53-57 (18-21), 72-75 (19-18).

La Halley Thunder vince una partita difficile sul parquet di un’ostica Vigarano, conquistando così il secondo successo in trasferta nel giro di una settimana e centrando, con tre giornate di anticipo, il matematico accesso ai playoff. Si può dire "Benedetta" la Gramaccioni (foto) che, con i suoi 25 punti, riesce a rispondere alla Siciliano e a tenere a galla la Halley Thunder nei momenti chiave della partita. Incredibile il finale! A 20 secondi dal termine la sfida è ancora incerta: Conte accorcia le distanze con due liberi (70-71), coach Sorgentone chiama time out, le squadre tornano in campo e Vigarano commette subito fallo su Gramaccioni che non sbaglia i due "liberi" (70-73). Le padrone di casa non si danno per vinte: Armillota guadagna a sua volta la lunetta e non sbaglia (72-73). Si gioca in apnea, mancano soltanto 16 secondi alla sirena. Nuovo fallo su Gramaccioni e lei, con grande sangue freddo, infila i suoi due tiri per il definitivo 72-75. L’ultima azione è per Vigarano, la Armillotta prova la bomba del pareggio prima della sirena, ma la conclusione è corta. Le locali non hanno mai mollato, sono rimaste sempre aggrappate al match, impedendo alle matelicesi di prendere il largo. La Halley Thunder ha trovato anche in Poggio un’ottima sponda sotto le plance e ha potuto contare su ottime giocate di Sanchez e Dell’Orto: la prima ha messo a segno sul suono della sirena il canestro del 35-36 di fine primo tempo; la seconda ha fatto lo stesso con una tripla da urlo allo scadere del terzo quarto.

m. g.