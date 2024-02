Basket A2 femminile. La Cestistica a Broni

BRONI (Pavia)

Impegno esterno per la Cestistica, impegnata oggi alle 18 al ’PalaVerde’ di Broni in provincia di Pavia: le bianconere affronteranno la Logiman, quarta forza del campionato con 26 punti, in uno dei campi più difficili del campionato. Nella gara d’andata al PalaMariotti furono le spezzine a spuntarla 64-61. Per la Cestistica è il secondo impegno consecutivo con una squadra d’alta classifica, dopo il combattuto match con la capolista Derthona nello scorso weekend. Broni è reduce da due vittorie di fila e vanta il terzo attacco del campionato con 70,8 punti di media segnati a partita. Inoltre le lombarde hanno tre giocatrici in doppia cifra di media: Elisa Policari con 14,1 punti, Giulia Moroni con 11,7 e Lorena Molnar con 10,9. Lucrezia Coser è la miglior rimbalzista del team lombardo con 6,2 palloni catturati di media. La direzione di gara è stata affidata a Filippo Giovagnini di Torino e Stefano Caneva di Collegno.